Джуниор Бриджмен купит долю в 10% «Милуоки Бакс», клуб оценивается в 4 миллиарда долларов
Джуниор Бриджмен станет совладельцем «Бакс».
Один из самых богатых бывших баскетболистов выступал за «Милуоки» в течение 10 сезонов из 12-летней карьеры.
Бриджмен выкупит 10% долю клуба, который оценивается в 4 миллиарда долларов в рамках сделки. Бизнесмен получит скидку «предпочтительного партнера» в 15% на сумму по сделке. Состояние бывшего баскетболиста превышает 600 миллионов долларов.
Информация о покупке получена от анонимного источника, стороны отказались давать комментарии.
Сделка станет первой в лиге с момента подписания нового соглашения о телевизионных трансляциях. «Милуоки» закончил прошлый сезон с убытком в результате выплаты 52 миллионов налога на роскошь. Команда уступила «Индиане» (2-4) в первом раунде плей-офф.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: CNBC
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости