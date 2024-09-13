Джуниор Бриджмен купит долю в 10% «Милуоки Бакс», клуб оценивается в 4 миллиарда долларов

Джуниор Бриджмен станет совладельцем «Бакс».

Один из самых богатых бывших баскетболистов выступал за «Милуоки» в течение 10 сезонов из 12-летней карьеры.

Бриджмен выкупит 10% долю клуба, который оценивается в 4 миллиарда долларов в рамках сделки. Бизнесмен получит скидку «предпочтительного партнера» в 15% на сумму по сделке. Состояние бывшего баскетболиста превышает 600 миллионов долларов.

Информация о покупке получена от анонимного источника, стороны отказались давать комментарии.

Сделка станет первой в лиге с момента подписания нового соглашения о телевизионных трансляциях. «Милуоки» закончил прошлый сезон с убытком в результате выплаты 52 миллионов налога на роскошь. Команда уступила «Индиане» (2-4) в первом раунде плей-офф.