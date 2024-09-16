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«Больше никогда не опаздывай». Эл Харрингтон рассказал о первой встрече с Лэрри Бердом

Эл Харрингтон опоздал на первую встречу с Лэрри Бердом.

Баскетболист был выбран 25-м на драфте-1998 НБА.

Харрингтон пропустил самолет в Индиану и опоздал на первую встречу с легендарным баскетболистом, занимавшим должность главного тренера его новой команды.

«Когда я вышел на пресс-конференцию, Лэрри Берд посмотрел на меня, протянул руку и сказал: «Больше никогда, мать твою, не опаздывай».

Думаю, что он так и не простил меня за два года, которые тренировал. Это явно сыграло против меня. Я никогда не нравился Лэрри», – заключил бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Come And Talk 2 Me
logoЛэрри Берд
logoЭл Харрингтон
logoИндиана
logoНБА
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