«Больше никогда не опаздывай». Эл Харрингтон рассказал о первой встрече с Лэрри Бердом
Эл Харрингтон опоздал на первую встречу с Лэрри Бердом.
Баскетболист был выбран 25-м на драфте-1998 НБА.
Харрингтон пропустил самолет в Индиану и опоздал на первую встречу с легендарным баскетболистом, занимавшим должность главного тренера его новой команды.
«Когда я вышел на пресс-конференцию, Лэрри Берд посмотрел на меня, протянул руку и сказал: «Больше никогда, мать твою, не опаздывай».
Думаю, что он так и не простил меня за два года, которые тренировал. Это явно сыграло против меня. Я никогда не нравился Лэрри», – заключил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Come And Talk 2 Me
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