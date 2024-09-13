Менеджеры и агенты НБА считают «Индиану» менее перспективной молодой командой, чем «Орландо» и «Кливленд»
Эксперт ESPN задал вопрос о будущем команд на подъеме, находящихся во втором эшелоне конференции, в который репортер поместил «Индиану», «Кливленд» и «Орландо».
«Опросил примерно 20 человек из фронт-офисов разных клубов, нескольких агентов. Спросил, какая из трех команд находится в лучшем положении на ближайшие 3-5 лет. Не стал подсчитывать конкретные голоса, потому что не смог добиться конкретного ответа. Но «Индиана» оказалась на третьем месте. Это интересный результат, потому что даже те, кто проголосовал против них, признавали, что у «Пэйсерс» лучший молодой баскетболист среди этих клубов – Тайриз Халибертон. Я был удивлен тому, насколько большим оказался отрыв от других двух команд.
У них есть Паскаль Сиакам, отличный второй номер, но никто не понимает, каким должен стать их следующий серьезный шаг», – прокомментировал результаты опроса Лоу.
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