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Станислав Рыжов: «Ксавьера Муна два года пытались привезти в Россию»

Агент Станислав Рыжов рассказал детали перехода Ксавьера Муна в «Зенит».

— Ксавьер Мун перешел в «Зенит» прямиком из НБА. Как петербуржцам удалось провернуть такой трансфер?

— Я его агент, лицо заинтересованное, поэтому мне сложно быть до конца объективным, отвечая на ваш вопрос, но постараюсь. До этого мы пытались привезти его два года. Действительно он гнался за мечтой поиграть в НБА. В прошлом и позапрошлом сезоне отказывал европейским клубам. В июле этого года американский партнер дал мне понять, что он готов. Отдать должное руководству «Зенита», ответ был получен в течение часа, если он готов, то и мы готовы. По рукам, подписываем и вперед. Одни из самых легких переговоров были.

— У Ксавьера есть цель вернуться в НБА?

— Безусловно. У всех американских легионеров в этом возрасте есть такая цель. Ксавьеру еще очень далеко до завершения карьеры. Он будет пытаться сделать это, – рассказал агент.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт день за днем»
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Станислав Рыжов
Ксавьер Мун
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