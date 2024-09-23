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  • Сергей Тараканов о фаворитах Лиги ВТБ: «ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Это команды уровня Евролиги, минимум борьбы за плей-офф»
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Сергей Тараканов о фаворитах Лиги ВТБ: «ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Это команды уровня Евролиги, минимум борьбы за плей-офф»

Сергей Тараканов назвал фаворитов нового сезона Лиги ВТБ.

«Я считаю, что в этом сезоне три команды будут бороться за чемпионство – это ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Это команды уровня Евролиги, минимум борьбы за плей-офф. У них есть отличные сочетания, которых нет во многих других клубах.

У «Зенита» есть проблема, они собирают больших мастеров, но из них не всегда получается команда», – заявил прославленный баскетболист, олимпийский чемпион Сеула.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ТАСС
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЗенит
Сергей Тараканов
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЕдиная лига ВТБ
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