Сергей Тараканов о фаворитах Лиги ВТБ: «ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Это команды уровня Евролиги, минимум борьбы за плей-офф»

Сергей Тараканов назвал фаворитов нового сезона Лиги ВТБ.

«Я считаю, что в этом сезоне три команды будут бороться за чемпионство – это ЦСКА , «Зенит» и УНИКС . Это команды уровня Евролиги , минимум борьбы за плей-офф. У них есть отличные сочетания, которых нет во многих других клубах.

У «Зенита » есть проблема, они собирают больших мастеров, но из них не всегда получается команда», – заявил прославленный баскетболист, олимпийский чемпион Сеула.