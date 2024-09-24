  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
3

Майкл Бизли: «Всю карьеру играл не на своей позиции»

Майкл Бизли заявил, что тренеры «Никс» неправильно его использовали.

«У нас были Порзингис, Тим Хардуэй и Кортни Ли, я мог вывести эту команду в плей-офф. Я играл не на своей позиции. Если бы они поставили меня на позицию второго номера, в паре с Джарреттом Джеком, я играл бы лучше.

Я всю карьеру играл не на своей позиции. Если поставить меня на позицию 1, 2 или 3, у меня будет преимущество в росте, я буду лучше играть в защите. Я мог бы отлично разыгрывать пик-н-ролл с Кайлом О’Куинном и Кристапсом Порзингисом. Но Джефф Хорначек был на грани увольнения, а Порзингис не умел играть в хороший баскетбол. Ситуация была паршивой», – рассказал бывший форвард «Нью-Йорка».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДжефф Хорнасек
logoМайкл Бизли
logoКортни Ли
logoКайл О'Куинн
logoТим Хардуэй-младший
logoКристапс Порзингис
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пол Джордж о Купере Флэгге: «Напоминает мне Майкла Бизли. Суперталант. Высший уровень баскетбола»
1127 августа, 05:08
Девон Акун-Перселл: «Вчера тренировался с Джоном Уоллом, до этого – с Терри Розиром, Майклом Бизли и другими»
19 августа, 10:13
Майкл Бизли стал MVP лиги BIG3
616 августа, 15:04Фото
Джош Харт, Майкл Бизли и Джон Уолл вышли в финал турнира Miami Pro League
115 августа, 04:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Небойша Чович – основной кандидат на пост президента Федерации баскетбола Сербии
сегодня, 13:52
Еврокубок. «Тюрк Телеком» – «Литкабелис», «Ховентуд» примет тель-авивский «Хапоэль» и другие матчи
сегодня, 13:19
Андрей Кириленко о работе РФБ: «Следующие четыре года будут проходить под очень серьезным вниманием к детскому баскетболу»
3сегодня, 12:40
Люк Уолтон и Виталий Потапенко присоединились к тренерскому штабу «Пистонс»
2сегодня, 11:33
Андрей Кириленко: «Если обращать внимание на политическую ситуацию, на религию, то никакого олимпийского движения быть не может»
13сегодня, 11:11
Лидер «Уралмаша» Октавиус Эллис должен вернуться в строй в январе
2сегодня, 10:40
Димитрис Итудис: «Карри, Дюрэнт и Эмбиид были хороши, но именно Леброн привел сборную США к золоту»
8сегодня, 10:36
Андрей Кириленко: «Над нашим спортом висит дамоклов меч. Поэтому мы попадаем в такие ситуации, как было с Колумбией»
26сегодня, 09:23
Донован Митчелл: «Вижу себя в числе 10-15 лучших игроков НБА»
7сегодня, 08:38
Римас Куртинайтис близок к назначению на пост главного тренера сборной Литвы
2сегодня, 08:19
Ко всем новостям
Последние новости
Пабло Ласо: «Если бы я мог подписать любого игрока в мире, я бы взял Эди Тавареша»
20 минут назад
Димитрис Итудис: «Надеялся, что российские команды вернутся в Евролигу в 2024-м, во время олимпийского года»
33 минуты назад
Евгений Бабурин: «Мысли о завершении карьеры время от времени возникают»
44 минуты назад
Дени Авдия: «Надеюсь, что удастся поиграть в Израиле в последние годы карьеры»
1сегодня, 13:32
Бобан Марьянович: «Перед подписанием контракта с «Фенербахче» поговорил с Марко Гудуричем и Богданом Богдановичем»
сегодня, 13:25
Андрей Ведищев: «Когда ты тренер, восприятие игры совсем другое»
сегодня, 12:51
Виктор Ганиенко: «Настрой на ЦСКА у «Уралмаша» запредельный»
сегодня, 12:45
Хавьер Паскуаль о матче с «Автодором»: «Отличная возможность показать, что мы прибавляем»
сегодня, 12:10
Макс Струс о первом матче в НБА: «Глаза Кармело Энтони загорелись, когда он меня увидел»
3сегодня, 11:59
Димитрис Итудис: «Пистиолис больше не нуждается ни в чьих советах. Он движется своим путем»
сегодня, 10:59