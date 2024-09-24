Майкл Бизли: «Всю карьеру играл не на своей позиции»
Майкл Бизли заявил, что тренеры «Никс» неправильно его использовали.
«У нас были Порзингис, Тим Хардуэй и Кортни Ли, я мог вывести эту команду в плей-офф. Я играл не на своей позиции. Если бы они поставили меня на позицию второго номера, в паре с Джарреттом Джеком, я играл бы лучше.
Я всю карьеру играл не на своей позиции. Если поставить меня на позицию 1, 2 или 3, у меня будет преимущество в росте, я буду лучше играть в защите. Я мог бы отлично разыгрывать пик-н-ролл с Кайлом О’Куинном и Кристапсом Порзингисом. Но Джефф Хорначек был на грани увольнения, а Порзингис не умел играть в хороший баскетбол. Ситуация была паршивой», – рассказал бывший форвард «Нью-Йорка».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости