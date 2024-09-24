Майкл Бизли: «Всю карьеру играл не на своей позиции»

Майкл Бизли заявил, что тренеры «Никс» неправильно его использовали.

«У нас были Порзингис, Тим Хардуэй и Кортни Ли , я мог вывести эту команду в плей-офф. Я играл не на своей позиции. Если бы они поставили меня на позицию второго номера, в паре с Джарреттом Джеком, я играл бы лучше.

Я всю карьеру играл не на своей позиции. Если поставить меня на позицию 1, 2 или 3, у меня будет преимущество в росте, я буду лучше играть в защите. Я мог бы отлично разыгрывать пик-н-ролл с Кайлом О ’Куинном и Кристапсом Порзингисом . Но Джефф Хорначек был на грани увольнения, а Порзингис не умел играть в хороший баскетбол. Ситуация была паршивой», – рассказал бывший форвард «Нью-Йорка ».