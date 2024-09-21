Андрей Ватутин о переизбрании Кириленко: «Мне сложно представить другого кандидата вместо него»
Андрей Ватутин отреагировал на переизбрание Андрея Кириленко президентом РФБ.
«Несмотря на все сложности, Андрей Геннадьевич делал и делает очень многое для отечественного баскетбола. Он по-прежнему остается энергичным руководителем. Мне сложно представить другого кандидата вместо него. Хочется поздравить его с избранием.
Желаю ему реализации всех замыслов его команды. Андрей Геннадьевич в текущей непростой ситуации делает все возможное, чтобы наш баскетбол в условиях санкций оставался жив и развивался», – сказал президент ЦСКА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Metaratings
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