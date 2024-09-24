Лидер «Уралмаша» Октавиус Эллис должен вернуться в строй в январе
Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко рассказал о ситуации с Октавиусом Эллисом.
Центровой екатеринбургской команды получил травму голеностопа и перенесет операцию.
«Эллис после восстановления должен выйти на работу только 3 января. Мы играли с «Бешикташем» перед сезоном: у соперника в составе есть такой игрок, который все время подставляется, и вот Эллис скользнул по его ноге и неудачно приземлился – разрыв связок голеностопа. 3 октября будет операция. Он рвется, переживает», – заявил Ганиенко.
Эллис был лучшим в Единой лиге ВТБ по эффективности по итогам регулярного чемпионата-23/24. Американец набирал 18,0 очка, 8,0 подбора, 1,5 передачи и 1,5 блок-шота в среднем за матч.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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