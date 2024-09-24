Контракт между «Уралмашем» и Джонни О’Брайантом рассчитан до января и может быть продлен

«Уралмаш» нашел замену травмированному Октаувису Эллису в лице Джонни О’Брайанта.

По словам президента «Уралмаша » Виктора Ганиенко, центровой присоединится к команде в начале октября.

Соглашение с американским баскетболистом рассчитано до начала января, но может быть продлено.

«Нам нужен теперь «большой». Балашова, к сожалению, не хватает, Нельсон, конечно, помогает… Так что взяли Джонни на три‑четыре месяца, а там посмотрим.

Сергей Доманов летит за ним первого октября. Скорее всего, его первым матчем за нас станет домашняя игра с УНИКСом 6 октября», – заявил Ганиенко.