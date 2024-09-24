Контракт между «Уралмашем» и Джонни О’Брайантом рассчитан до января и может быть продлен
«Уралмаш» нашел замену травмированному Октаувису Эллису в лице Джонни О’Брайанта.
По словам президента «Уралмаша» Виктора Ганиенко, центровой присоединится к команде в начале октября.
Соглашение с американским баскетболистом рассчитано до начала января, но может быть продлено.
«Нам нужен теперь «большой». Балашова, к сожалению, не хватает, Нельсон, конечно, помогает… Так что взяли Джонни на три‑четыре месяца, а там посмотрим.
Сергей Доманов летит за ним первого октября. Скорее всего, его первым матчем за нас станет домашняя игра с УНИКСом 6 октября», – заявил Ганиенко.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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