«Уралмаш» объявил о переходе Джонни О’Брайанта
«Уралмаш» нашел замену травмированному Октаувису Эллису в лице Джонни О’Брайанта.
Центровой (31 год, 206 см) подписал контракт с клубом из Екатеринбурга. Американец стал шестым легионером в команде.
На счету О’Брайанта 147 матчей в НБА за «Милуоки», «Денвер» и «Шарлотт». В России он известен по выступлениям за «Локомотив-Кубань». В сезоне-19/20 американец набирал за краснодарский клуб 16,5 очка, 5,7 подбора и 2,7 передачи в среднем за матч.
После этого он выступал за «Црвену Звезду» и «Тюрк Телеком», а также в Южной Корее, Китае, Японии и на Филиппинах.
Прошедший сезон О’Брайант провел в японском «Ибараки Роботс», набирая 15 очков, 7 подборов и 2 передачи в среднем за игру. Заканчивал сезон Джонни в «Гигантес де Каролина» из Пуэрто-Рико.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Уралмаша»
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