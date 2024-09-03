Яннис Адетокумбо готов заплатить крупную сумму за коллекционную карточку с Карри, Леброном и Дюрэнтом
Яннис Адетокумбо хочет коллекционную карточку с Карри, Леброном и Дюрэнтом
Форвард «Милуоки» написал о том, что готов потратить крупную сумму ради карточки со звездами НБА и сборной США.
«Сколько бы она ни стоила, я дам в два раза больше», – написал грек.
По последним данным, Адетокумбо необходимо потратить 1 миллион долларов, если он намерен сдержать обещание.
На подписанной карточке Стефен Карри, Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт изображены в форме национальной команды образца Олимпийских игр в Париже.
Изображение: Break Comp Cards
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Break Comp Cards
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