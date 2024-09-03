Яннис Адетокумбо готов заплатить крупную сумму за коллекционную карточку с Карри, Леброном и Дюрэнтом

Яннис Адетокумбо хочет коллекционную карточку с Карри, Леброном и Дюрэнтом

Форвард «Милуоки » написал о том, что готов потратить крупную сумму ради карточки со звездами НБА и сборной США.

«Сколько бы она ни стоила, я дам в два раза больше», – написал грек.

По последним данным, Адетокумбо необходимо потратить 1 миллион долларов, если он намерен сдержать обещание.

На подписанной карточке Стефен Карри , Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт изображены в форме национальной команды образца Олимпийских игр в Париже.

Изображение: Break Comp Cards