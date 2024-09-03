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Яннис Адетокумбо готов заплатить крупную сумму за коллекционную карточку с Карри, Леброном и Дюрэнтом

Яннис Адетокумбо хочет коллекционную карточку с Карри, Леброном и Дюрэнтом

Форвард «Милуоки» написал о том, что готов потратить крупную сумму ради карточки со звездами НБА и сборной США.

«Сколько бы она ни стоила, я дам в два раза больше», – написал грек.

По последним данным, Адетокумбо необходимо потратить 1 миллион долларов, если он намерен сдержать обещание.

На подписанной карточке Стефен Карри, Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт изображены в форме национальной команды образца Олимпийских игр в Париже.

Изображение: Break Comp Cards

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Break Comp Cards
logoЛеброн Джеймс
logoМилуоки
logoсборная США
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
Баскетбол - фото
logoСтефен Карри
logoЯннис Адетокумбо
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