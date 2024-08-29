Батлер, Эдвардс, Джеймс, Сабонис и Тейтум – в премьере документального сериала «Стартовая пятерка» от Netflix 9 октября
Премьера документального сериала Netflix состоится 9 октября.
Сериал «Стартовая пятерка» состоит из 10 45-минутных эпизодов о жизни и работе Джимми Батлера («Майами»), Энтони Эдвардса («Миннесота»), Леброна Джеймса («Лейкерс»), Домантаса Сабониса («Сакраменто») и Джейсона Тейтума («Бостон») в сезоне-2023/24 НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Netflix
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