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Батлер, Эдвардс, Джеймс, Сабонис и Тейтум – в премьере документального сериала «Стартовая пятерка» от Netflix 9 октября

Премьера документального сериала Netflix состоится 9 октября.

Сериал «Стартовая пятерка» состоит из 10 45-минутных эпизодов о жизни и работе Джимми БатлераМайами»), Энтони Эдвардса («Миннесота»), Леброна ДжеймсаЛейкерс»), Домантаса Сабониса («Сакраменто») и Джейсона Тейтума («Бостон») в сезоне-2023/24 НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Netflix
logoБостон
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoМайами
logoМиннесота
logoСакраменто
logoНБА
телевидение
logoДжимми Батлер
logoДомантас Сабонис
logoДжейсон Тейтум
logoЭнтони Эдвардс
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