Батлер, Эдвардс, Джеймс, Сабонис и Тейтум – в премьере документального сериала «Стартовая пятерка» от Netflix 9 октября

Премьера документального сериала Netflix состоится 9 октября.

Сериал «Стартовая пятерка» состоит из 10 45-минутных эпизодов о жизни и работе Джимми Батлера («Майами »), Энтони Эдвардса («Миннесота»), Леброна Джеймса («Лейкерс »), Домантаса Сабониса («Сакраменто») и Джейсона Тейтума («Бостон») в сезоне-2023/24 НБА.