Стивен Эй Смит об уходе Эдриана Воджнаровски: «Мы точно его не просили»

Стивен Эй Смит огорчен уходом Эдриана Воджнаровски, но рад за него.

«Он лучший в профессии. Нет никого более уважаемого. Он вел нас за собой эти годы. Во многих случаях мы не комментировали происходящее в лиге, пока не получали подтверждение от него. Он очень многое для нас сделал.

Абсолютно выдающийся профессионал. Полагаю, что он счастлив этим изменениям и принял это решение полностью самостоятельно. Потому что мы точно не просили его уходить. Думаю, что он уверен в своем выборе, и если кто-то и заслуживает того, чтобы сделать свою жизнь более комфортной, он является этим человеком. И он любит свой университет. Это ужасная потеря для нашего телеканала», – заключил ведущий ESPN.

Эдриан Воджнаровски возглавил баскетбольную программу университета Сент-Бонавентура и ушел из спортивной журналистики.