Саванна Джеймс подколола Бронни из-за его музыкальных вкусов: «Что за чертовщина!»
Саванна Джеймс подколола Бронни по поводу его музыкальных предпочтений.
Во время записи подкаста жена форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса и мама его одноклубника Бронни Джеймса рассказала об этикете поведения в машине касательно использования музыкальной системы.
По мнению Саванны, только водитель имеет право включать музыку.
«Я не лезу в систему, когда мы едем в машине Бронни. Я не позволяю себе этого, я такая: «Что за чертовщина!»
Даже когда он везет меня на моей машине, я не трогаю проигрыватель», – рассказала Саванна Джеймс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Everybody’s Crazy
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