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Саванна Джеймс подколола Бронни из-за его музыкальных вкусов: «Что за чертовщина!»

Саванна Джеймс подколола Бронни по поводу его музыкальных предпочтений.

Во время записи подкаста жена форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса и мама его одноклубника Бронни Джеймса рассказала об этикете поведения в машине касательно использования музыкальной системы. 

По мнению Саванны, только водитель имеет право включать музыку.

«Я не лезу в систему, когда мы едем в машине Бронни. Я не позволяю себе этого, я такая: «Что за чертовщина!»

Даже когда он везет меня на моей машине, я не трогаю проигрыватель», – рассказала Саванна Джеймс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Everybody’s Crazy
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
logoБронни Джеймс
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