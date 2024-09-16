Саванна Джеймс подколола Бронни из-за его музыкальных вкусов: «Что за чертовщина!»

Саванна Джеймс подколола Бронни по поводу его музыкальных предпочтений.

Во время записи подкаста жена форварда «Лейкерс » Леброна Джеймса и мама его одноклубника Бронни Джеймса рассказала об этикете поведения в машине касательно использования музыкальной системы.

По мнению Саванны, только водитель имеет право включать музыку.

«Я не лезу в систему, когда мы едем в машине Бронни. Я не позволяю себе этого, я такая: «Что за чертовщина!»

Даже когда он везет меня на моей машине, я не трогаю проигрыватель», – рассказала Саванна Джеймс.