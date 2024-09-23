Кваме Браун о Леброне Джеймсе: «У игроков старой школы не возникло бы с ним никаких проблем»

Кваме Браун поделился мнением о Леброне Джеймсе.

По словам 1-го номера драфта-2001, форварду «Лейкерс » не удалось разнообразить свою игру по ходу карьеры.

«У игроков старой школы не возникло бы никаких проблем с Леброном , потому что к своим 39 годам он уже должен был развить бросок со средней и игру посте, но он все еще этого так и не сделал.

Его игра на самом деле не развилась за рамки трехочковых и движения к корзине с опущенной головой. Он не способен подобно Полу Пирсу выйти на позицию, бросить с ведения. А все это вы обычно видите в исполнении суперзвездного игрока», – считает бывший игрок НБА .