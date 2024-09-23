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Кваме Браун о Леброне Джеймсе: «У игроков старой школы не возникло бы с ним никаких проблем»

Кваме Браун поделился мнением о Леброне Джеймсе.

По словам 1-го номера драфта-2001, форварду «Лейкерс» не удалось разнообразить свою игру по ходу карьеры.

«У игроков старой школы не возникло бы никаких проблем с Леброном, потому что к своим 39 годам он уже должен был развить бросок со средней и игру посте, но он все еще этого так и не сделал.

Его игра на самом деле не развилась за рамки трехочковых и движения к корзине с опущенной головой. Он не способен подобно Полу Пирсу выйти на позицию, бросить с ведения. А все это вы обычно видите в исполнении суперзвездного игрока», – считает бывший игрок НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube-канал Swish Cultures
logoПол Пирс
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoКваме Браун
logoНБА
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