Кваме Браун о Леброне Джеймсе: «У игроков старой школы не возникло бы с ним никаких проблем»
Кваме Браун поделился мнением о Леброне Джеймсе.
По словам 1-го номера драфта-2001, форварду «Лейкерс» не удалось разнообразить свою игру по ходу карьеры.
«У игроков старой школы не возникло бы никаких проблем с Леброном, потому что к своим 39 годам он уже должен был развить бросок со средней и игру посте, но он все еще этого так и не сделал.
Его игра на самом деле не развилась за рамки трехочковых и движения к корзине с опущенной головой. Он не способен подобно Полу Пирсу выйти на позицию, бросить с ведения. А все это вы обычно видите в исполнении суперзвездного игрока», – считает бывший игрок НБА.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube-канал Swish Cultures
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