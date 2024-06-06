Пол Пирс: «Следующий сезон станет последним для Леброна Джеймса»

Теги Пол Пирс Леброн Джеймс Лейкерс НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Пол Пирс считает, что следующий сезон станет последним в карьере Леброна Джеймса.

«Я думаю, что следующий сезон станет последним для Леброна. Он с удовольствием проведет его вместе с сыном, будет рядом с ним каждый день и покажет, как стать успешным игроком НБА.

Не думаю, что он останется после следующего сезона. И речь не о тренере, не о том, выиграют ли они чемпионат. Речь о будущем. Это его последний сезон, и он намерен сделать то, что удалось сделать только отцу и сыну Гриффи в бейсболе. И он будет играть с улыбкой на лице, несмотря на то, что «Лейкерс» не будут претендовать на чемпионство. Он доволен тем, как сложилась его карьера», – сказал бывший игрок НБА.

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3 комментария
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Предлагаю подождать хотя бы, возьмёт дед опцию или нет.
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ЛеКонец
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Походу Леброн реально в последний момент так решил и вместо Реддика переключились на Херли.
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