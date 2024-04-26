Пол Пирс: «Лейкерс» просто не так талантливы, как «Денвер»

Пол Пирс считает, что «Наггетс» выиграют серию всухую.

«Ты работаешь с тем уровнем таланта, который у тебя есть, и « » просто не так талантливы, как « .

Они затянули ту же старую песню. Сделали рывок 8-0, повели на 10 очков после первой четверти. И потом все пошло вниз по накатанной. Я говорил об этом перед плей-офф. Это плохой противник для «Лейкерс».

Давайте не будем вешать все на Д’Анджело Расселла. Да, он набрал 0 очков и выглядел так, будто закончил выступление в этой серии. Но все «Лейкерс» отчасти выглядели подобным образом.

Мы можем упрекать ролевиков, но Леброн Джеймс и Энтони Дэвис должны получить свою порцию критики. Они сделали то, что должны, в атаке. Но никто не говорит об их защите. ставит рекорд карьеры, а против него играл . Плей-офф – это территория суперзвезд. Вы можете показывать красивые цифры, но как вы влияете на победы?

Учитывая все это, пришла пора достать метлу», – заявил .

«Денвер» ведет в серии с «Лейкерс» со счетом 3-0.