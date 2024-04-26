Пол Пирс: «Лейкерс» просто не так талантливы, как «Денвер»

Теги Пол Пирс Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Аарон Гордон Д’Анджело Расселл Баскетбол

Пол Пирс считает, что «Наггетс» выиграют серию всухую.

«Ты работаешь с тем уровнем таланта, который у тебя есть, и «Лейкерс» просто не так талантливы, как «Денвер

Они затянули ту же старую песню. Сделали рывок 8-0, повели на 10 очков после первой четверти. И потом все пошло вниз по накатанной. Я говорил об этом перед плей-офф. Это плохой противник для «Лейкерс».

Давайте не будем вешать все на Д’Анджело Расселла. Да, он набрал 0 очков и выглядел так, будто закончил выступление в этой серии. Но все «Лейкерс» отчасти выглядели подобным образом. 

Мы можем упрекать ролевиков, но Леброн Джеймс и Энтони Дэвис должны получить свою порцию критики. Они сделали то, что должны, в атаке. Но никто не говорит об их защите. Аарон Гордон ставит рекорд карьеры, а против него играл Леброн Джеймс. Плей-офф – это территория суперзвезд. Вы можете показывать красивые цифры, но как вы влияете на победы?

Учитывая все это, пришла пора достать метлу», – заявил Пирс.

«Денвер» ведет в серии с «Лейкерс» со счетом 3-0.

6 комментариев
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... Редкий случай когда Пирс не льёт елей, а говорит про защиту, про которую почему то многие забывают. Трудно не согласиться. И очевидно, физически Лейкерс не готовы.
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Факты
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Ответ seagal
Комментарий скрыт
ЛеБрон это не команда, Наггетс возможно самая сыгранная команда в лиге
+3
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Ответ Chistian Jadson
ЛеБрон это не команда, Наггетс возможно самая сыгранная команда в лиге
Так и есть. Каждый знает свой манёвр и не выдумывает лишнего.
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