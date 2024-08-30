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Обозреватель ESPN Тим Макмэн: «Кто-то может сказать, что Энтони Эдвардс входит в пятерку лучших игроков НБА прямо сейчас?»

Журналисты ESPN оценили уровень Энтони Эдвардса.

В недавнем опросе сотрудников сети защитник «Миннесоты» получил лишь один голос во время выбора лучшего игрока НБА.

Макмэн: Кто-то может сказать, что он лучший игрок НБА прямо сейчас? Кто-то может сказать, что Энтони Эдвардс входит в пятерку лучших игроков НБА прямо сейчас?

Брайан Уиндхорст: Я даже не знаю, входил ли он в пятерку лучших игроков сборной США.

В минувшем сезоне НБА 23-летний Эдвардс набирал 25,9 очка, 5,5 подбора и 5,1 передачи в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
рейтинги
logoМиннесота
logoсборная США
logoНБА
ESPN
Брайан Уиндхорст
logoЭнтони Эдвардс
Тим Макмэн
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