Обозреватель ESPN Тим Макмэн: «Кто-то может сказать, что Энтони Эдвардс входит в пятерку лучших игроков НБА прямо сейчас?»

Журналисты ESPN оценили уровень Энтони Эдвардса.

В недавнем опросе сотрудников сети защитник «Миннесоты» получил лишь один голос во время выбора лучшего игрока НБА .

Макмэн: Кто-то может сказать, что он лучший игрок НБА прямо сейчас? Кто-то может сказать, что Энтони Эдвардс входит в пятерку лучших игроков НБА прямо сейчас?

Брайан Уиндхорст: Я даже не знаю, входил ли он в пятерку лучших игроков сборной США.

В минувшем сезоне НБА 23-летний Эдвардс набирал 25,9 очка, 5,5 подбора и 5,1 передачи в среднем за игру.