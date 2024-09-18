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Инсайдер Воджнаровски завершил карьеру в спортивной журналистике и станет генменеджером университетской баскетбольной программы

Эдриан Воджнаровски покидает ESPN и спортивную журналистику.

Главный инсайдер НБА последних десятилетий сообщил о своем решении в соцсетях.

«Я вырос в семье заводского рабочего недалеко от кампуса ESPN и всегда мечтал писать о спорте. 37 лет назад я написал первую авторскую статью и с тех пор никогда не прекращал охоту.

Это определило мою жизнь, но я решил уйти с ESPN и из новостной индустрии. Эта профессия требует максимального приложения усилий, и я больше к этому не готов. Время не бесконечно, и я хочу посвятить свое более личным вещам.

Ухожу с бесконечной признательностью к учителям и коллегам, историям, персонажам, читателям и зрителям. Никто не получил больше от доверия и щедрости других людей.

После всех этих лет наблюдения за другими командами я возвращаюсь к своей», – заявил Воджнаровски.

Журналист согласился принять должность генерального менеджера баскетбольной программы университета Сент-Бонавентура.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: соцсети инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски
logoНБА
телевидение
logoNCAA
ESPN
logoЭдриан Воджнаровски
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