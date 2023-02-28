«Никс» подпишут двусторонний контракт с Дуэйном Вашингтоном

« » планирует подписать двусторонный контракт с разыгрывающим Дуэйном Вашингтоном-младшим (22 года, 191 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В этом сезоне Вашингтон провел 31 матч за « », также выступая на условиях двустороннего соглашения. «Санз» отчислили защитника перед дедлайном.

Средние показатели Вашингтона в нынешнем регулярном чемпионате составляют 7,9 очка, 2 передачи и 36% реализации бросков из-за дуги.

71 очко – новая нормальность в НБА? Дэмиану Лилларду даже не понадобился овертайм