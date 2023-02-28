«Никс» подпишут двусторонний контракт с Дуэйном Вашингтоном

Теги возможные переходы Нью-Йорк Финикс НБА ESPN Эдриан Воджнаровски Дуэйн Вашингтон-младший Баскетбол

«Нью-Йорк» планирует подписать двусторонный контракт с разыгрывающим Дуэйном Вашингтоном-младшим (22 года, 191 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В этом сезоне Вашингтон провел 31 матч за «Финикс», также выступая на условиях двустороннего соглашения. «Санз» отчислили защитника перед дедлайном.

Средние показатели Вашингтона в нынешнем регулярном чемпионате составляют 7,9 очка, 2 передачи и 36% реализации бросков из-за дуги.

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1 комментарий

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xQcoW
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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