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«Лас-Вегас» выложил пост с отсылкой к Бэму Адебайо после рекорда Эйжи Уилсон по очкам в женской НБА

«Лас-Вегас» усилил слухи по поводу Эйжи Уилсон и Бэма Адебайо.

Лидер «Эйсес» недавно стала рекордсменом женской НБА по количеству набранных очков за сезон. После юбилейного попадания центровой в официальном аккаунте клуба появился пост с отсылкой к центровому «Хит».

Эйжа в ответ выложила мем, на котором у мужчины появляется озадаченное лицо.

В Сети предполагают, что звездные баскетболисты встречаются. Уилсон недавно посетила церемонию с участием Адебайо в Майами.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoМайами
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logoБэм Адебайо
Лас-Вегас жен
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