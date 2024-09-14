«Лас-Вегас» выложил пост с отсылкой к Бэму Адебайо после рекорда Эйжи Уилсон по очкам в женской НБА
«Лас-Вегас» усилил слухи по поводу Эйжи Уилсон и Бэма Адебайо.
Лидер «Эйсес» недавно стала рекордсменом женской НБА по количеству набранных очков за сезон. После юбилейного попадания центровой в официальном аккаунте клуба появился пост с отсылкой к центровому «Хит».
Эйжа в ответ выложила мем, на котором у мужчины появляется озадаченное лицо.
В Сети предполагают, что звездные баскетболисты встречаются. Уилсон недавно посетила церемонию с участием Адебайо в Майами.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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