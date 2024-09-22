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Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» примет «Париж», «Виллербан» встретится с «Ле-Маном»

Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Франции LNB Pro А.

«Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Парижем». «Виллербан» встретится с «Ле-Маном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Бурк – 1-0, Нанси – 1-0, Страсбур – 1-0, Сен-Кантен – 1-0, Париж – 0-0, Виллербан – 0-0, Нантер – 0-0, Шоле – 0-0, Лимож – 0-0, Ле-Ман – 0-0, Дижон – 0-0, Гравлин-Дюнкерк – 0-0, Роанн – 0-0, Блуа – 0-0, Монако – 0-1, Элан Шалон – 0-1, Стад Рошелье – 0-1, Ле-Портель – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoЛе-Ман
logoчемпионат Франции
logoАСВЕЛ Виллербан
logoГравлин-Дюнкерк
logoЛимож
logoНантер
logoПариж
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