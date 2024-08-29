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«Монако» будет наказан за сокрытие информации о вознаграждении Майка Джеймса и начнет сезон французского чемпионата с одним поражением

Майк Джеймс получил дополнительный доход по новому соглашению с «Монако».

Сделка по продлению разыгрывающего на три года включала выплаты по правам на использование образа баскетболиста от FedCom Media. Лига не получила уведомлений о подробностях сделки.

LNB оштрафовала клуб на 20 тысяч евро. «Монако» также начнет новый сезон с одним поражением.

В прошлом году в подобную ситуацию попал «Виллербан» с Нандо де Коло и Жоффре Ловернем . Клуб смог частично оспорить наказание, смягчив его с двух поражений до одного.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BE Basket
происшествия
logoчемпионат Франции
logoАСВЕЛ Виллербан
logoНандо Де Коло
logoЖоффре Ловернь
logoМайк Джеймс 1990
logoМонако
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