«Монако» будет наказан за сокрытие информации о вознаграждении Майка Джеймса и начнет сезон французского чемпионата с одним поражением
Майк Джеймс получил дополнительный доход по новому соглашению с «Монако».
Сделка по продлению разыгрывающего на три года включала выплаты по правам на использование образа баскетболиста от FedCom Media. Лига не получила уведомлений о подробностях сделки.
LNB оштрафовала клуб на 20 тысяч евро. «Монако» также начнет новый сезон с одним поражением.
В прошлом году в подобную ситуацию попал «Виллербан» с Нандо де Коло и Жоффре Ловернем . Клуб смог частично оспорить наказание, смягчив его с двух поражений до одного.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BE Basket
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