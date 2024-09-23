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Зак Нуталл: «Дебют прошел успешно, очень доволен своей игрой»

Зак Нуталл доволен дебютом за «Пари НН» в Единой лиге ВТБ.

«Дебют прошел успешно, и я очень доволен своей игрой. Рад, что одержали победу и оказались на выигрышной стороне. Также приятно, что у тренера первая победа в чемпионате. Чувствую, что сыграл хорошо, проявляя агрессию с первых минут, и делал все возможное для достижения победы командой.

Проделали значительную работу, наблюдая и анализируя соперника перед матчем. Знали повадки игроков «Астаны», их сильные и слабые стороны. Стремились убедиться, что будем хорошо действовать на своем щите и сможем останавливать их в быстрых атаках.

В конечном итоге это и привело нас к победе — внимательно слушали тренера и следовали его тактике. Понимали, что он на 100 процентов уверен в нас, и нам оставалось лишь следовать его указаниям!» — сказал американский разыгрывающий «Пари НН».

«Пари НН» разгромил «Астану» в гостях в первом матче сезона (90:62).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoАстана
Зак Нуталл
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