Зак Нуталл: «Дебют прошел успешно, очень доволен своей игрой»

Зак Нуталл доволен дебютом за «Пари НН» в Единой лиге ВТБ.

«Дебют прошел успешно, и я очень доволен своей игрой. Рад, что одержали победу и оказались на выигрышной стороне. Также приятно, что у тренера первая победа в чемпионате. Чувствую, что сыграл хорошо, проявляя агрессию с первых минут, и делал все возможное для достижения победы командой.

Проделали значительную работу, наблюдая и анализируя соперника перед матчем. Знали повадки игроков «Астаны», их сильные и слабые стороны. Стремились убедиться, что будем хорошо действовать на своем щите и сможем останавливать их в быстрых атаках.

В конечном итоге это и привело нас к победе — внимательно слушали тренера и следовали его тактике. Понимали, что он на 100 процентов уверен в нас, и нам оставалось лишь следовать его указаниям!» — сказал американский разыгрывающий «Пари НН».

«Пари НН» разгромил «Астану» в гостях в первом матче сезона (90:62).