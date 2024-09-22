Фотис Такианос: «Астане» еще нужно работать над командной игрой»

Фотис Такианос прокомментировал поражение от «Пари НН» в первом матче сезона.

«Команда новая, игроки еще играли недостаточно слаженно, а больше индивидуально. Команда соперников в отличие от нас сохранилась с прошлого сезона, это повлияло на результат.

Нам еще нужно работать над командной игрой, и мы продолжим это делать. Благодарю команду и организаторов за сегодняшнюю работу», – сказал главный тренер «Астаны».