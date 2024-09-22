Сергей Козин о победе над «Астаной»: «Было очень важно начать сезон успешно»
Сергей Козин прокомментировал победу над «Астаной» в первом матче сезона.
«Было очень важно для нас начать успешно, особенно учитывая, что это первая игра сезона, еще и на выезде против «Астаны». Здесь всегда непросто играть, и поэтому было крайне важно забрать победу!
Команда отработала неплохо, хорошо реализовали наши задумки. К сожалению, вновь не смогли контролировать потери, что является серьезной проблемой для команды уровня Лиги ВТБ. Однако приятно, что нам удалось забить свои броски и завершить матч в нашу пользу», – сказал главный тренер «Пари НН».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Пари НН»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости