Сергей Козин о победе над «Астаной»: «Было очень важно начать сезон успешно»

Сергей Козин прокомментировал победу над «Астаной» в первом матче сезона.

«Было очень важно для нас начать успешно, особенно учитывая, что это первая игра сезона, еще и на выезде против «Астаны». Здесь всегда непросто играть, и поэтому было крайне важно забрать победу!

Команда отработала неплохо, хорошо реализовали наши задумки. К сожалению, вновь не смогли контролировать потери, что является серьезной проблемой для команды уровня Лиги ВТБ. Однако приятно, что нам удалось забить свои броски и завершить матч в нашу пользу», – сказал главный тренер «Пари НН».