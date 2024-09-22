Йовица Арсич: «Разница в классе между «Енисеем» и «Локо» на данный момент велика»

Йовица Арсич прокомментировал поражение от «Локо» в первом матче сезона (65:88).

«Не удивлен исходу матча – все-таки разница в классе между нами и «Локо » на данный момент велика, но огорчен тем, как именно мы проиграли.

Соперник превзошел нас, помимо прочего, в желании. Если бы мы показали лучшее, на что способны, то матч получился бы гораздо более непредсказуемым.

Большая часть нашего нынешнего состава – это ребята, у которых в предыдущих клубах не было большой роли. Они пока что осваиваются в новом статусе. И я уверен, что вскоре мы заиграем гораздо лучше», – отметил главный тренер «Енисея ».