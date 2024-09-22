Йовица Арсич: «Разница в классе между «Енисеем» и «Локо» на данный момент велика»
Йовица Арсич прокомментировал поражение от «Локо» в первом матче сезона (65:88).
«Не удивлен исходу матча – все-таки разница в классе между нами и «Локо» на данный момент велика, но огорчен тем, как именно мы проиграли.
Соперник превзошел нас, помимо прочего, в желании. Если бы мы показали лучшее, на что способны, то матч получился бы гораздо более непредсказуемым.
Большая часть нашего нынешнего состава – это ребята, у которых в предыдущих клубах не было большой роли. Они пока что осваиваются в новом статусе. И я уверен, что вскоре мы заиграем гораздо лучше», – отметил главный тренер «Енисея».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости