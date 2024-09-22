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  • Йовича Арсич о первом матче чемпионата: «Не завершили формирование состава. «Локомотив» является одним из фаворитов в Лиге ВТБ»
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Йовича Арсич о первом матче чемпионата: «Не завершили формирование состава. «Локомотив» является одним из фаворитов в Лиге ВТБ»

Йовица Арсич критически оценивает шансы «Енисея» в преддверии первого матча.

Красноярский клуб встретится с «Локомотивом-Кубань» на старте Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, мы не завершили формирование состава, надеюсь, что в ближайшее время мы сумеем это сделать, но пока, к сожалению, с этим есть проблемы.

Также, не все игроки приступили к тренировкам с первого дня, например, Захар Ведищев долго восстанавливался после травмы и только недавно приступил к работе с командой, но я надеюсь, та работа, которую мы проделали, поможет нам прогрессировать с каждым днем, и мы будем становиться все сильнее.

Ни для кого не секрет, что Локомотив одна из сильнейших команд чемпионата и является одним из фаворитов в Лиге ВТБ, поэтому, не важно какие изменения они сделали, они все равно остаются очень сильной командой. Говоря о нас, мы будем стараться играть в свой баскетбол и зацепиться за игру, сделать ее интересной, сохранив интригу как можно дольше. Рассчитываем увезти благоприятный для нас результат», – заключил главный тренер «Енисея».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Енисея»
logoЛокомотив-Кубань
logoЕнисей
Йовица Арсич
logoЕдиная лига ВТБ
Захар Ведищев
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