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  • Андрей Ведищев о дебюте в Лиге ВТБ: «Результатом доволен. Команде удалось справиться с волнением»
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Андрей Ведищев о дебюте в Лиге ВТБ: «Результатом доволен. Команде удалось справиться с волнением»

Андрей Ведищев доволен своим дебютом в Лиге ВТБ.

«Результатом доволен, потому что матч первый, а соперник – достаточно зубастый. Важно было справиться с волнением и я считаю, что нашей команде это удалось.

В начале 3-й четверти немного утратили концентрацию, «Енисей» забил несколько сложных мячей и начал нас догонять. Но мы внесли коррективы, которые позволили нам снова оторваться в счете. Прежде всего – добавили в защите. Именно над командной защитой сейчас активно работаем. На мой взгляд, именно в этом аспекте нам больше всего недоставало в предыдущие сезоны.

Спасибо нашим болельщикам, они гнали нас вперед с первой до последней минуты. Это наш настоящий шестой игрок. Всех с победой!» – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».

Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома выиграл у красноярского «Енисея» (88:65) в первом матче сезона.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
logoАндрей Ведищев
logoЕнисей
logoЕдиная лига ВТБ
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