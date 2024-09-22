Андрей Ведищев о дебюте в Лиге ВТБ: «Результатом доволен. Команде удалось справиться с волнением»
«Результатом доволен, потому что матч первый, а соперник – достаточно зубастый. Важно было справиться с волнением и я считаю, что нашей команде это удалось.
В начале 3-й четверти немного утратили концентрацию, «Енисей» забил несколько сложных мячей и начал нас догонять. Но мы внесли коррективы, которые позволили нам снова оторваться в счете. Прежде всего – добавили в защите. Именно над командной защитой сейчас активно работаем. На мой взгляд, именно в этом аспекте нам больше всего недоставало в предыдущие сезоны.
Спасибо нашим болельщикам, они гнали нас вперед с первой до последней минуты. Это наш настоящий шестой игрок. Всех с победой!» – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Краснодарский «Локомотив-Кубань» дома выиграл у красноярского «Енисея» (88:65) в первом матче сезона.
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