Президент «Дубая»: «Речь идет не только об игре в Европе, речь идет об установлении высочайших стандартов в клубе»
«Мы долго искали игроков на ключевые позиции, чтобы обеспечить себе хороший, всесторонний и конкурентоспособный состав.
Хотя у нас есть огромное желание соревноваться на этом уровне, на наше решение повлияли несколько факторов, в первую очередь логистические проблемы, а также необходимость дальнейшего развития команды и долгосрочного стратегического планирования.
Мы хотим обеспечить все эти условия перед выходом на такое соревнование, чтобы быть полностью готовыми к самому высокому уровню баскетбола в Европе. Будьте уверены, мы по-прежнему сосредоточены на создании прочного фундамента, и Евролига или Еврокубок определенно в наших планах на будущее.
Я вижу светлое будущее, в котором еще больше клубов выйдут на крупнейшую европейскую сцену. Мы стали пионерами этого бизнеса в нашем регионе и послали четкий сигнал другим командам. Речь идет не только об игре в Европе, речь идет об установлении высочайших стандартов в клубе, от чего будет процветать вся баскетбольная экосистема в Дубае.
Наша цель в первом сезоне Адриатической лиги — представить себя равным соперником для всех. Мы хотим оставить сильное впечатление, заложить основу для будущей работы и успеха и, что самое главное, создать командную культуру, которая позволит нам продолжить «органическое» развитие», – сказал президент «Дубая» Салем Бин Дасмаль.
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