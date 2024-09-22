Адриатическая лига. «Дубай» примет «Црвену Звезду», КРКА сыграет с «Мегой»

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата Адриатической лиги.

«Дубай» проведет дебютный матч в Адриатической лиге на домашней арене против действующего чемпиона «Црвены Звезды». КРКА встретится с «Мегой».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Будучность Черногория – 1-0, Задар Хорватия – 1-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, Партизан Сербия – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-0, Мега Сербия – 0-0, Студентски центар Черногория – 0-0, Борац Чачак Сербия – 0-0, ФМП Сербия – 0-0, КРКА Словения – 0-0, Спартак Суботица Сербия – 0-0, Дубай ОАЭ – 0-0, Сплит Хорватия – 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, Морнар Бар Черногория – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.