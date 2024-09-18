Айзейя Тэйлор присоединится к «Дубаю» (Орацио Каучи)
«Дубай» близок к подписанию Айзейи Тэйлора.
Американский разыгрывающий (30 лет, 191 см) провел прошлый сезон в «Шаньси Лунгс» в Китае, набирая 12,4 очка, 5,5 передачи и 2,7 подбора в среднем за матч.
Тэйлор уже играл в Европе за «Мурсию», «Анадолу Эфес» и «Жальгирис».
«Дубай» проведет свой дебютный сезон в Адриатической лиге. В данный момент в ростере команды 13 баскетболистов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News в сети X
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