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Айзейя Тэйлор присоединится к «Дубаю» (Орацио Каучи)

«Дубай» близок к подписанию Айзейи Тэйлора.

Американский разыгрывающий (30 лет, 191 см) провел прошлый сезон в «Шаньси Лунгс» в Китае, набирая 12,4 очка, 5,5 передачи и 2,7 подбора в среднем за матч.

Тэйлор уже играл в Европе за «Мурсию», «Анадолу Эфес» и «Жальгирис».

«Дубай» проведет свой дебютный сезон в Адриатической лиге. В данный момент в ростере команды 13 баскетболистов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News в сети X
logoЖальгирис
переходы
logoАнадолу Эфес
logoАдриатическая лига
logoМурсия
Айзейя Тэйлор
Шаньси
Дубай
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