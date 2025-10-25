Роберт Орри думал, что Сальма Хайек запала на него, но все испортил Эдвард Нортон

Легенда «Лейкерс» поведал забавную историю общения со знаменитой актрисой.

«Я забросил победный мяч в игре с «Портлендом», стою на заправке, и мне звонят.

Я такой: «Кто это?» А там говорят: «Привет, Роберт , как ты?» Спрашиваю: «Кто это?» – «Это Сальма». Я такой: «Кто, #####, шутит с моим телефоном? Кто это?»

«Это Сальма Хайек». Я был в шоке.

Она сказала: «Мне нравится, как ты играешь, знаешь, нам стоит как-нибудь встретиться». Я думаю: «ДА!!!» А потом она такая: «У меня выходит фильм «Фрида», я бы хотела, чтобы ты пришел на премьеру». А у меня в голове: «Ты приглашаешь меня на свидание?»

А потом она вдруг замолчала и сказала: «Минуточку, Эдвард хочет поговорить с тобой». И я думаю: «#####!», – потому что в то время она встречалась с Эдвардом Нортоном. А я уж посчитал, что у нас что-то намечается», – рассказал 7-кратный чемпион НБА .

Описываемый случай, видимо, произошел в 2002 году, когда Хайек находилась на пике своей славы, а Орри стал знаменитостью в Лос-Анджелесе – его решающие броски стали визитной карточкой команды, ведомой Шакилом О’Нилом и Кобе Брайантом.