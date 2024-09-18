Давис Бертанс: «В «Дубае» многие выступали на высоком уровне, можем обыграть любого»
Давис Бертанс рассказал об ожиданиях от нового клуба.
Форвард перешел в «Дубай» в это межсезонье.
«Очень воодушевлен. Дубай очень многонациональный город. Очень хочу играть, это место, где я смогу осуществить свои планы.
Мы будем строить команду, становиться лучше с каждой игрой и постараемся выиграть как можно больше матчей.
Многие парни в составе выступали на высоком уровне, если мы сработаемся, то сможем победить любого соперника», – заявил Бертанс.
«Дубай» дебютирует в Адриатической лиге в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Дубая»
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