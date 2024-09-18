Давис Бертанс: «В «Дубае» многие выступали на высоком уровне, можем обыграть любого»

Давис Бертанс рассказал об ожиданиях от нового клуба.

Форвард перешел в «Дубай » в это межсезонье.

«Очень воодушевлен. Дубай очень многонациональный город. Очень хочу играть, это место, где я смогу осуществить свои планы.

Мы будем строить команду, становиться лучше с каждой игрой и постараемся выиграть как можно больше матчей.

Многие парни в составе выступали на высоком уровне, если мы сработаемся, то сможем победить любого соперника», – заявил Бертанс .

«Дубай» дебютирует в Адриатической лиге в этом сезоне.