Деян Каменяшевич о Дависе Бертансе в «Дубае»: «Он здесь не из-за денег, а ради участия в проекте»

Деян Каменяшевич прокомментировал приобретение форварда Дависа Бертанса.

«Среди всех игроков, которые вернулись в Европу из НБА этим летом, Везенков, Фурнье, Осман, Гаруба, только Бертанс имел значительную роль в США. Его приезд – настоящее чудо, мы вернули в Европу не скамеечника, а настоящего игрока. Он долгое время выступал в НБА, он финансово обеспечен. Наш бюджет все еще не превышает 4 миллиона долларов, Бертанс приехал сюда не из-за денег, а ради участия в проекте и в перспективах нашего клуба», – заявил генеральный менеджер «Дубая».