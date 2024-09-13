Деян Каменяшевич о Дависе Бертансе в «Дубае»: «Он здесь не из-за денег, а ради участия в проекте»
Деян Каменяшевич прокомментировал приобретение форварда Дависа Бертанса.
«Среди всех игроков, которые вернулись в Европу из НБА этим летом, Везенков, Фурнье, Осман, Гаруба, только Бертанс имел значительную роль в США. Его приезд – настоящее чудо, мы вернули в Европу не скамеечника, а настоящего игрока. Он долгое время выступал в НБА, он финансово обеспечен. Наш бюджет все еще не превышает 4 миллиона долларов, Бертанс приехал сюда не из-за денег, а ради участия в проекте и в перспективах нашего клуба», – заявил генеральный менеджер «Дубая».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: MozzartSport
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