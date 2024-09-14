Форма Бронни Джеймса с дебютного матча за «Лейкерс» была продана за 38,4 тысячи долларов

Майка Бронни Джеймса была продана на аукционе Sotheby’s.

Форма сына Леброна Джеймса стала самым дорогим лотом среди новичков этого года. Майку Рида Шеппарда («Хьюстон ») приобрели за итоговые 15,6 тысячи, Стефона Касла («Сан-Антонио ») – за 6 тысяч. Форма 1-го номера драфта Заккари Рисаше («Атланта ») ушла за 3,36 тысячи.

В прошлом году майку Виктора Вембаньямы с Летней лиги оценили в 62 тысячи, его форма с дебюта в регулярном сезоне принесла рекордные 762 тысячи.