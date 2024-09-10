Форма Бронни Джеймса с Летней лиги НБА продается на аукционе Sotheby’s с предполагаемой ценой до 10 тысяч долларов
Форма Бронни Джеймса выставлена на аукционе Sotheby’s.
В качестве лота представлена майка с дебюта новичка «Лейкерс» в Летней лиге НБА. Ориентировочная цена лота – 6-10 тысяч долларов. На 10 сентября лидирует предложение в 7 тысяч.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sotheby’s
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