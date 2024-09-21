Жоан Пеньярройя: «Из последних 22 очков «Реала» 14 были набраны с линии штрафных»
Жоан Пеньярройя заявил, что штрафные броски сыграли решающую роль в Эль-Класико.
«Из последних 22 очков «Реала» 14 были набраны с линии штрафных, это важно.
Мы успешно атаковали из-за трехочковой дуги в первой половине, но у нас был очень низкий процент двухочковых. Показали довольно сбалансированную игру с точки зрения двухочковых и трехочковых бросков. Можно было немного лучше отдавать передачи, но это нормально на данном этапе сезона.
Я провел свое первое Эль-Класико. С необходимым напряжением, как и положено в матчах такого рода», – сказал новый главный тренер «Барселоны».
«Барса» уступила «Реалу» со счетом 83:89 в 1/2 финала Суперкубка Испании.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости