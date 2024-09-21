Жоан Пеньярройя: «Из последних 22 очков «Реала» 14 были набраны с линии штрафных»

Жоан Пеньярройя заявил, что штрафные броски сыграли решающую роль в Эль-Класико.

«Из последних 22 очков «Реала » 14 были набраны с линии штрафных, это важно.

Мы успешно атаковали из-за трехочковой дуги в первой половине, но у нас был очень низкий процент двухочковых. Показали довольно сбалансированную игру с точки зрения двухочковых и трехочковых бросков. Можно было немного лучше отдавать передачи, но это нормально на данном этапе сезона.

Я провел свое первое Эль-Класико. С необходимым напряжением, как и положено в матчах такого рода», – сказал новый главный тренер «Барселоны».

«Барса» уступила «Реалу» со счетом 83:89 в 1/2 финала Суперкубка Испании.