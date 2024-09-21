Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» – «Барселона», «Мурсия» встретится с «Уникахой»

Сегодня в Мурсии пройдут полуфинальные матчи ежегодного Суперкубка Испании.

В принципиальном соперничестве «Реал » сыграет с «Барселоной», «Мурсия» встретится с «Уникахой».

Суперкубок Испании

Мурсия

1/2 финала

Реал – Барселона

21 сентября. 19:30

Мурсия – Уникаха

21 сентября. 22:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.