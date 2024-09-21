Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» – «Барселона», «Мурсия» встретится с «Уникахой»
Сегодня в Мурсии пройдут полуфинальные матчи ежегодного Суперкубка Испании.
В принципиальном соперничестве «Реал» сыграет с «Барселоной», «Мурсия» встретится с «Уникахой».
Мурсия
1/2 финала
Реал – Барселона
21 сентября. 19:30
21 сентября. 22:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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