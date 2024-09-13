Ибу Баджи подпишет контракт с «Милуоки»

«Милуоки» просмотрит Ибу Баджи.

Сенегальский центровой (21 год, 216 см) отыграл 22 матча за «Портленд » в прошлом сезоне, набирая 1,5 очка и 2,3 подбора за 10,3 минуты в среднем. Баджи провел 7 матчей за «Барселону» в 2020-22 годах.

Центровой попробует пробиться в состав «Бакс».