Ибу Баджи подпишет контракт с «Милуоки»
«Милуоки» просмотрит Ибу Баджи.
Сенегальский центровой (21 год, 216 см) отыграл 22 матча за «Портленд» в прошлом сезоне, набирая 1,5 очка и 2,3 подбора за 10,3 минуты в среднем. Баджи провел 7 матчей за «Барселону» в 2020-22 годах.
Центровой попробует пробиться в состав «Бакс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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