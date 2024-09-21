Денис Захаров о новом формате Лиги ВТБ: «Важно избегать травм. Это будет одним из главных факторов успеха»

Денис Захаров поделился ожиданиями от нового сезона Единой лиги ВТБ.

– Кого считаете главным конкурентом команды в борьбе за чемпионский титул?

– Про конкурентов пока сложно говорить, так как долгий сезон нас ждет. С точки зрения бюджетов выделяются четыре команды. Нельзя забывать и про другие коллективы, такие, как «Уралмаш», «Енисей», «Самара». Будем играть на победу в каждом матче. Ни в коем случае нельзя недооценивать соперников.

– Впереди 44 матча. Вам нравится новый формат чемпионата?

– 44 матча – это здорово. Очень важно пройти всю дистанцию здоровыми. Важно избегать травм. Это будет одним из главных факторов достижения успеха. Формат, конечно, новый для нас. Но к такому количеству игр нам не привыкать, потому что, когда были Еврокубки, было больше игр. Играть лучше и интереснее, чем тренироваться.

– Первый соперник – МБА-МАИ. Чего ждете от соперника, с которым уже встречались во время розыгрыша Кубка Владимира Кондрашина и Александра Белова?

– Соперник нам хорошо знаком. Молодые парни, которые играют в современный баскетбол. Много бросают, бегут, защищаются. Проведем скаутинг, разберем ошибки, которые были допущены в предыдущей встрече, постараемся их исправить.