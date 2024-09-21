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Хавьер Паскуаль: «В первом матче «Зенит» смотрелся неплохо, но надо продолжать работать»

Хавьер Паскуаль доволен победой над МБА-МАИ в стартовом матче сезона (103:75).

«Прежде всего, мы довольны этой победой. Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня поддержать нас на арене. Надеюсь, что все вместе мы проведем прекрасный сезон. Это только начало, первый матч.

Считаю, что в нападении мы более или менее сыграли на протяжении всего матча. У нас новая команда, нам надо вместе работать, чтобы понять, как действовать в защите и в нападении. И шаг за шагом нам надо становиться лучше. В первом матче смотрелись неплохо, но надо продолжать работать», – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЗенит
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
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