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Василий Карасев о матче против «Зенита»: «Хорошая проверка готовности к сезону»

Василий Карасев считает, что матч с «Зенитом» станет хорошей проверкой для МБА.

«У нас хорошая проверка готовности к сезону в первой же игре — на фоне «Зенита» будет понятно, на что мы наработали в межсезонье.

У Петербуржцев изменился состав, но он точно не стал слабее — появились новые высококлассные игроки, и это видно уже по предсезонным матчам. Конечно, как и любой другой команде, «Зениту» нужно немного времени, чтобы сыграться, но топ- команды с этой задачей справляются всегда очень быстро. Уверен, что в новом сезоне это будет один из фаворитов в борьбе за Кубок Белова.

Что касается нас, то я доволен проделанной работой на этапе подготовки. У ребят есть желание, что самое главное, его много. Есть достаточно деталей, которые нам только предстоит улучшить, присутствуют взлёты и падения, но это нормальный процесс для молодой команды. Главное, повторюсь, что все хотят работать и совершенствоваться, а остальное — дело наживное», – сказал главный тренер МБА-МАИ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт МБА-МАИ
logoЗенит
logoВасилий Карасев
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
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