Нэйт Дарлинг примет участие в тренировочном лагере «Клипперс»

«Клипперс» подпишут Нэйта Дарлинга.

«Клипперс » включили атакующего защитника (26 лет, 196 см) в свой состав для тренировочного лагеря в рамках негарантированного контракта Exhibit 10.

Дарлинг ранее играл за фарм-команду «Клипперс» в G-лиге.

Канадец впервые дебютировал в НБА в составе «Шарлотт» в 2021 году.