Нэйт Дарлинг примет участие в тренировочном лагере «Клипперс»
«Клипперс» подпишут Нэйта Дарлинга.
«Клипперс» включили атакующего защитника (26 лет, 196 см) в свой состав для тренировочного лагеря в рамках негарантированного контракта Exhibit 10.
Дарлинг ранее играл за фарм-команду «Клипперс» в G-лиге.
Канадец впервые дебютировал в НБА в составе «Шарлотт» в 2021 году.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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