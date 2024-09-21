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Нэйт Дарлинг примет участие в тренировочном лагере «Клипперс»

«Клипперс» подпишут Нэйта Дарлинга.

«Клипперс» включили атакующего защитника (26 лет, 196 см) в свой состав для тренировочного лагеря в рамках негарантированного контракта Exhibit 10.

Дарлинг ранее играл за фарм-команду «Клипперс» в G-лиге.

Канадец впервые дебютировал в НБА в составе «Шарлотт» в 2021 году.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста The Athletic Ло Мюррэя в соцсети X
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logoНБА
Нэйт Дарлинг
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