«Даллас» тестирует состав, где Купер Флэгг играет атакующего защитника, Энтони Дэвис – тяжелого форварда

«Мэверикс» ищут выгодные сочетания игроков.

Главный тренер «Далласа » Джейсон Кидд рассказал, что на тренировках команда успешно протестировала пятерку, в которой Купер Флэгг оказался на позиции атакующего защитника, Пи Джей Вашингтон – легкого форварда, а Энтони Дэвис и Дерек Лайвли заняли позиции тяжелого форварда и центрового. Роль разыгрывающего исполнял Райан Нембхард.

В прошлом сезоне стартовым атакующим защитником команды был Клэй Томпсон (72 игры, все в старте).