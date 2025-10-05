  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Даллас» тестирует состав, где Купер Флэгг играет атакующего защитника, Энтони Дэвис – тяжелого форварда
1

«Даллас» тестирует состав, где Купер Флэгг играет атакующего защитника, Энтони Дэвис – тяжелого форварда

«Мэверикс» ищут выгодные сочетания игроков.

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд рассказал, что на тренировках команда успешно протестировала пятерку, в которой Купер Флэгг оказался на позиции атакующего защитника, Пи Джей Вашингтон – легкого форварда, а Энтони Дэвис и Дерек Лайвли заняли позиции тяжелого форварда и центрового. Роль разыгрывающего исполнял Райан Нембхард.

В прошлом сезоне стартовым атакующим защитником команды был Клэй Томпсон (72 игры, все в старте).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница MFFL NATION в соцсети X
