Айеша Карри: «Я не хотела детей. Не хотела замуж. Думала, что стану карьеристкой»

Айеша Карри сделала несколько неожиданных признаний .

Жена суперзвезды «Уорриорз» Стефена Карри стала гостем подкаста Call Her Daddy и рассказала о нереализованных амбициях и недопонимании со стороны супруга.

«Я не хотела детей. Не хотела замуж. Думала, что стану карьеристкой. У меня были четкие цели, и я никогда не была той маленькой девочкой, которая мечтает о свадебном платье и все такое. А потом все это случилось так рано и внезапно.

Вот это как раз тот случай, когда не знаешь, чего хочешь. Мне не хватало определенности. Скажем, что-то приходит в голову, но вот уже вырывается наружу.

Стеф был очень тактичным, ну типа, пытался найти со мной общий язык, но у него ничего не получалось. И он исходит из позиции: «Это же полная чушь. Это не соответствует действительности, так почему?» А я думаю: «Но погоди, послушай, что я чувствую». А он такой: «Но почему у тебя это вызывает такие чувства? Это не по-настоящему».

Мы поженились и очень быстро узнали, что я беременна нашей дочерью. У меня даже не было времени подумать о том, чего я хочу. Это так интересно: я всю жизнь пыталась к чему-то стремиться, а потом это просто исчезло, и я просто приняла это, не задумываясь.

Сейчас мне нужно взять себя в руки и разобраться, что все это для меня значит. Я почти постоянно говорю об этом на сеансах терапии. Если ты теряешь все то, что было интересным в тебе, даже для себя самой, то, что делало тебя уверенной и крутой, то как быть дальше?» – призналась Айеша Карри.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
