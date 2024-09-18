Репортер Майк Сингер стал директором по разведке и стратегии «Денвера»
Репортер Майк Сингер присоединился к фронт-офису «Наггетс».
Журналист освещал «Денвер» 5 сезонов, включая чемпионский. Сингер собирается выпустить биографию Николы Йокича этой осенью.
Репортер займет должность директора по разведке и стратегии.
Сингер пополнил целый ряд журналистов, получивших должности в клубах за последнее время, таких как Ли Дженкинс, покинувший Sports Illustrated ради должности директора по исследованиям и идентичности в «Клипперс», и бывший автор ESPN Ройс Янг, работающий в «Оклахоме».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Denver Post
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