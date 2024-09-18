Репортер Майк Сингер стал директором по разведке и стратегии «Денвера»

Репортер Майк Сингер присоединился к фронт-офису «Наггетс».

Журналист освещал «Денвер» 5 сезонов, включая чемпионский. Сингер собирается выпустить биографию Николы Йокича этой осенью.

Репортер займет должность директора по разведке и стратегии.

Сингер пополнил целый ряд журналистов, получивших должности в клубах за последнее время, таких как Ли Дженкинс, покинувший Sports Illustrated ради должности директора по исследованиям и идентичности в «Клипперс», и бывший автор ESPN Ройс Янг, работающий в «Оклахоме».