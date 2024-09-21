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Дуэйн Уэйд о Крисе Поле: «Один из величайших разыгрывающих вступает в свой 20-й сезон»

Дуэйн Уэйд похвалил Криса Пола за помощь молодым игрокам.

«Один из величайших разыгрывающих, когда-либо игравших в баскетбол, вступает в свой 20-й сезон. Больше всего меня впечатляет то, что он продолжает давать следующей волне игроков», – написал трехкратный чемпион НБА в соцсети.

Уэйд поделился фотографией своего сына Заира, тренирующегося с 39-летним Полом.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Дуэйна Уэйда
logoДуэйн Уэйд
logoКрис Пол
logoСан-Антонио
logoНБА
Баскетбол - фото
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