Дуэйн Уэйд о Крисе Поле: «Один из величайших разыгрывающих вступает в свой 20-й сезон»

Дуэйн Уэйд похвалил Криса Пола за помощь молодым игрокам.

«Один из величайших разыгрывающих, когда-либо игравших в баскетбол, вступает в свой 20-й сезон. Больше всего меня впечатляет то, что он продолжает давать следующей волне игроков», – написал трехкратный чемпион НБА в соцсети.

Уэйд поделился фотографией своего сына Заира, тренирующегося с 39-летним Полом .