Дуэйн Уэйд о Крисе Поле: «Один из величайших разыгрывающих вступает в свой 20-й сезон»
Дуэйн Уэйд похвалил Криса Пола за помощь молодым игрокам.
«Один из величайших разыгрывающих, когда-либо игравших в баскетбол, вступает в свой 20-й сезон. Больше всего меня впечатляет то, что он продолжает давать следующей волне игроков», – написал трехкратный чемпион НБА в соцсети.
Уэйд поделился фотографией своего сына Заира, тренирующегося с 39-летним Полом.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Дуэйна Уэйда
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