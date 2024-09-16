Переход Микэла Бриджеса в «Никс» – наиболее важный трансфер этого лета по мнению Кендрика Перкинса
Кендрик Перкинс высоко оценивает перспективы «Нью-Йорка».
«Микэл Бриджес может стать для «Никс» кем-то вроде Дрю Холидэя в «Селтикс». Настолько хорош этот молодой человек на обеих сторонах площадки. Мы помним его поход в финал с Девином Букером и Крисом Полом.
Пару сезонов назад он набирал 26 очков в среднем, пусть и на ограниченном отрезке. Но этого достаточно, чтобы не воспринимать его в качестве ролевого игрока. Это игрок калибра Матча всех звезд, и я считаю его лучшим приобретением этого лета.
Немаловажно и то, что он игрок склада, подходящего Тому Тибодо», – рассудил эксперт ESPN.
Форвард перешел в «Нью-Йорк» из «Бруклина» в результате крупного обмена на Бояна Богдановича и 5 драфт-пиков первого раунда.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBA on ESPN в сети X
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