Переход Микэла Бриджеса в «Никс» – наиболее важный трансфер этого лета по мнению Кендрика Перкинса

Кендрик Перкинс высоко оценивает перспективы «Нью-Йорка».

«Микэл Бриджес может стать для «Никс» кем-то вроде Дрю Холидэя в «Селтикс». Настолько хорош этот молодой человек на обеих сторонах площадки. Мы помним его поход в финал с Девином Букером и Крисом Полом.

Пару сезонов назад он набирал 26 очков в среднем, пусть и на ограниченном отрезке. Но этого достаточно, чтобы не воспринимать его в качестве ролевого игрока. Это игрок калибра Матча всех звезд, и я считаю его лучшим приобретением этого лета.

Немаловажно и то, что он игрок склада, подходящего Тому Тибодо», – рассудил эксперт ESPN.

Форвард перешел в «Нью-Йорк » из «Бруклина » в результате крупного обмена на Бояна Богдановича и 5 драфт-пиков первого раунда.