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  • Стефон Марбери о Крисе Поле: «Самый большой везунчик среди разыгрывающих в истории. Постоянно находит карьерные возможности»
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Стефон Марбери о Крисе Поле: «Самый большой везунчик среди разыгрывающих в истории. Постоянно находит карьерные возможности»

Стефон Марбери отдал должное Крису Полу.

По мнению бывшего игрока НБА, 39-летний ветеран умеет выбирать правильные команды, которые оживляют его карьеру.

«Самый большой везунчик среди разыгрывающих в истории. Каждые два-три года находит для себя возможности!

Сейчас он наверняка где-то готовит свои лодыжки и руки к новому сезону», – сказал Марбери.

В межсезонье-2024 Пол подписал контракт с «Сан-Антонио», который постепенно выходит из перестройки с Виктором Вембаньямой.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: scoopb.com
Стефон Марбери
logoКрис Пол
logoСан-Антонио
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
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