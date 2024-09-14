Стефон Марбери о Крисе Поле: «Самый большой везунчик среди разыгрывающих в истории. Постоянно находит карьерные возможности»
Стефон Марбери отдал должное Крису Полу.
По мнению бывшего игрока НБА, 39-летний ветеран умеет выбирать правильные команды, которые оживляют его карьеру.
«Самый большой везунчик среди разыгрывающих в истории. Каждые два-три года находит для себя возможности!
Сейчас он наверняка где-то готовит свои лодыжки и руки к новому сезону», – сказал Марбери.
В межсезонье-2024 Пол подписал контракт с «Сан-Антонио», который постепенно выходит из перестройки с Виктором Вембаньямой.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: scoopb.com
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