Стефон Марбери о Крисе Поле: «Самый большой везунчик среди разыгрывающих в истории. Постоянно находит карьерные возможности»

Стефон Марбери отдал должное Крису Полу.

По мнению бывшего игрока НБА , 39-летний ветеран умеет выбирать правильные команды, которые оживляют его карьеру.

«Самый большой везунчик среди разыгрывающих в истории. Каждые два-три года находит для себя возможности!

Сейчас он наверняка где-то готовит свои лодыжки и руки к новому сезону», – сказал Марбери .

В межсезонье-2024 Пол подписал контракт с «Сан-Антонио », который постепенно выходит из перестройки с Виктором Вембаньямой .